Kahramanmaraş'taki Başkonuş Dağı'nın kuzeybatı yamaçlarında bin 325 rakımda bulunan yayla, manzarası, nefes açan havasıyla ziyaretçilerini kendisine adeta hayran bırakıyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin her mevsim gözde mekânları arasında yer alıyor.

Özellikle deprem felaketinde Yaşadıkları acıya rağmen toparlanmaya çalışan, ilk an itibariyle vatandaşların yardımına koşup kucak açan Başkonuş yaylası, bahar mevsiminin gelmesiyle sezonu açtı.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yayla ramazan bayramı döneminde Başta Gaziantep, Adana, Mersin gibi iller olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırladı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Başkonuş Yaylası Tesisleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İşbilir, bayram üstü yoğunluğunu ve yayla hakkında bilgi verdi.