İstiklalspor’un Yeni Stadı: AKDO Arena

  1. Lig hedefiyle yola çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor, artık taraftarını **“AKDO Arena Stadyumu”**nda ağırlayacak. Bu isim değişikliği, hem şehrin sporuna hem de kulübün geleceğine önemli katkı sağlayacak.

Ahmet Davarcıoğlu’ndan “Can Suyu” Sponsorluk

İş dünyasında ve gönüllerde yer eden AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu, yeni sezon öncesi yaptığı büyük sponsorluk anlaşmasıyla İstiklalspor’a adeta “can suyu” oldu. Bu destek, kulübün mali ve moral anlamda güçlenmesini sağladı.

Sadece Sponsorluk Değil, Şehir Yatırımı

Bu anlaşma, yalnızca bir sponsorluk değil; Kahramanmaraş’ın sporuna, gençliğine ve toplumsal moraline yapılan büyük bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Davarcıoğlu’nun bu adımı, zor zamanlarda şehrinin yanında duran gerçek bir Kahramanmaraş sevdalısının örnek hikayesi olarak hafızalara kazındı.

AKDO Arena ile Yeni Sezona Hazır

İstiklalspor, AKDO Arena’da yeni sezon için taraftarıyla kenetlenerek şampiyonluk mücadelesine başlayacak. Şehir, hem sportif başarı hem de marka değeri açısından yeni bir döneme adım atıyor.