Kahramanmaraş’ın gözde markalarından biri olan AKDO Dondurma, Ulusal Dondurma Günün’ü göz kamaştıran dondurma şovuyla kutladı.
Her yıl Temmuz ayının üçüncü haftası Pazar günleri kutlanan ulusal dondurma günü bu yılda AKDO Saray şubesinde yoğun ilgi gördü.
Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’ta adından söz ettirmeye devam eden AKDO Dondurma dövme dondurma şovuyla vatandaşlara ücretsiz dondurma ikramında bulundu.
Burada açıklamalarda bulunan AKDO Saray Şube müdürü Ömer Kandilcik günün anlam ve önemine değindi.