Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Ağustos Fuarı, KAFUM Fuar Alanı’nda coşkulu anlara sahne olmaya devam ediyor. Fuarda bu kez, Türk müziğinin sevilen gruplarından Sakiler sahne aldı. Binlerce müzikseverin akın ettiği konserde, şarkılara hep bir ağızdan eşlik edilirken unutulmaz bir gece yaşandı.

Konserin en dikkat çeken anı ise ana sponsor Akdo tarafından sahnede gerçekleştirilen geleneksel Kahramanmaraş dondurma şovu oldu. Sakiler grubu şarkılarını seslendirirken, usta dondurmacılar şov eşliğinde tescilli lezzeti sahneye taşıdı. Bu sürpriz sunum hem izleyicilerin hem de sanatçıların büyük ilgisini topladı.

Grup üyeleri, Kahramanmaraş Dondurması’nın eşsiz lezzetine hayran kaldıklarını belirterek, bu özel anı izleyicilerle birlikte doyasıya yaşadıklarını ifade etti. Sahne önü, telefon ışıklarıyla aydınlanırken, dondurma şovu geceye damgasını vurdu.

Geleneksel Ağustos Fuarı, konserler, etkinlikler ve sürprizlerle dolu programıyla KAFUM’da vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.