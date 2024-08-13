Kahramanmaraş, uzun bir bekleyişin ardından 9 Ağustos Cuma günü, kentin kültür ve mirasının en önemli simgelerinden biri olan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’na yeniden ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadı.

Ancak bu yılın fuarı, sadece geleneksel şenlikler ve coşkulu kutlamalarla değil, 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin yaralarını sarmak ve kente moral vermek amacıyla da anlam kazandı.

Fuar alanına adım atan ziyaretçiler, eski neşeli günleri hatırlatan görüntülerle karşılaşırken, aynı zamanda felaketin izlerini silmek adına el ele veren bir şehrin güçlü dayanışmasına da tanıklık etti.

Geleneksel el sanatları stantlarından yöresel lezzetlere kadar her detay, geçmişin değerlerini korurken, geleceğe umutla bakmanın önemini vurguluyor.

Bu kapsamda kahraman kentin önde gelen firmalarından AKDO burada açtığı stantla ziyaretçileri hem eğlendirdi ve Kahramanmaraş dondurmasının eşsiz lezzetini tatma fırsatı sundu.

Burada açıklamalarda bulunan AKDO Esentepe Salon Şefi İsmail Akkök AKDOolarak fuar heyecanını ve bu büyük coşkuyu ziyaretçilere yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.