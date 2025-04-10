Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle düzenlenen kariyer buluşmasında bir araya geldi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Enerji Piyasası ve Tüketici Hizmetleri Direktörü Ahmet Kasım Debgici’nin katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte, akademisyenler, şirketin birim müdürleri ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Etkinlikte, Akedaş Elektrik’in farklı birimlerinden müdürler, öğrencilerin derslerde edindiği teorik bilgilerin sahada nasıl uygulandığına dair önemli paylaşımlarda bulundu. Ayrıca şirket yetkilileri, sektöre dair güncel gelişmeleri aktararak öğrencilere iş ve kariyer fırsatları hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

Buluşma, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve iş dünyasıyla doğrudan etkileşim kurmalarına olanak tanımak açısından önemli bir platform oluşturdu.