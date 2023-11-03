Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Arslanbey Mahallesinde kontrollü yıkım çalışmaları sürerken yıkım ekiplerinin elektrik trafosuna zarar vermeleri üzerine mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın ardından vatandaşlar AKEDAŞ ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı kendisine ilke edinen AKEDAŞ Elektrik dağıtım A.Ş. hızla bölgeye gelerek elektrik kesintisinin nedenini belirledi ve çalışmalarına başladı. Kesintinin sebebinin belirlenmesinin ardından saatler süren yoğun çalışmalar ile bölgeye elektrik verilerek sorun giderilmiş oldu.