AKEDAŞ, personelleriyle birlikte geleneksel bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi. Kurban Bayramı vesilesiyle Arsan Center Aşiyan Bahçe’de düzenlenen etkinlikte, kurum içindeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Bayramlaşma programına AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan, AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Kutlay Paksoy’un yanı sıra Direktörler, Birim Müdürleri ve çok sayıda çalışan katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, sadece bir bayram buluşması olmanın ötesinde, kurum kültürünü ve ekip ruhunu güçlendiren önemli bir buluşma oldu. Programda özellikle kurum içi dayanışmanın, ortak hedeflere ulaşmada ne denli önemli olduğu vurgulandı.

AKEDAŞ yöneticileri, bayramların toplumda olduğu gibi kurumsal yapılar içinde de birleştirici bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin çalışan motivasyonu ve kurumsal bağlılık açısından taşıdığı önemin altını çizdi.

Bayramlaşma etkinliği, AKEDAŞ çalışanları arasındaki bağları güçlendirirken, ortak değerler etrafında kenetlenen kurum kültürünün ve ekip ruhunun da önemli bir göstergesi oldu.