Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik öneme sahip “Siber Vatan” projesinin amacı ve kapsamı anlatılırken, AKEDAŞ bünyesinde bu proje doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalar da detaylı şekilde aktarıldı.

Etkinlik, öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalığını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda genç mühendis adaylarına sektördeki güncel gelişmeler ve kariyer fırsatları hakkında da önemli bilgiler sunma fırsatı sağladı.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, geleceğin teknoloji uzmanlarını desteklemekten ve onlarla bilgi paylaşımında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.