Kahramanmaraş’ın gururu Akedaş İstiklalspor, TFF 3. Lig Nesine.com Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kırıkkalegücü FK'ya 2-1 mağlup oldu. Kritik mücadelenin ardından tur avantajı rakip takıma geçmiş görünse de temsilcimiz, rövanş maçını kendi sahasında oynayacak olmanın avantajını kullanarak turu geçmeyi hedefliyor.

Akedaş İstiklalspor Taraftarından Destek Bekliyor

Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla Play-Off'a kalma hakkı kazanan Akedaş İstiklalspor'da Teknik ekip ve oyuncular, taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılıp yarı finale yükselmek istiyor.

Cuma günü oynanacak rövanş Maçında alınacak 2-0'lık galibiyet bile Akedaş İstiklalspor’u bir üst tura taşıyacak. Karşılaşmanın Kahramanmaraş’ta oynanacak olması, temsilcimize moral ve motivasyon açısından büyük katkı sağlayacak.

Şehrimizin Temsilcisine Tam Destek!

Kahramanmaraş halkının büyük bir heyecanla takip ettiği bu önemli karşılaşma öncesi, şehir olarak takımımızın yanındayız. Akedaş İstiklalspor’a başarılar diliyor, bu zorlu virajı geçerek bir üst tura yükseleceklerine yürekten inanıyoruz.