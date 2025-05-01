TFF 3. Lig 4. Grup Play-Off mücadelesinde Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, Zonguldak deplasmanında büyük bir zafer kazandı. Ancak maç öncesinde yaşanan olaylar, futbolun dostluk ve centilmenlik ruhuna gölge düşürdü. Akedaş İstiklalspor taraftarlarının otobüsüne taşlı saldırı düzenlendiği ve bazı futbolcuların da sözlü tacize maruz kaldığı bildirildi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda uzatma dakikalarında Aykut Çift ve Yekta Sönmez’in golleriyle Akedaş İstiklalspor, rakibini 2-0 mağlup ederek Play-Off’ta bir üst tura yükseldi. Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraş temsilcisi, 2. Lig yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Kahramanmaraş ekibi, 2. Lig hayaline bir adım daha yaklaşırken, Play-Off mücadelesinde gösterdiği performansla taraftarlarını gururlandırmaya devam ediyor.