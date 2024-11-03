Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı, kendi sahasında ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol Takımı’nı 77-66'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Kahramanmaraş’taki taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, baştan sona heyecan dolu anlara sahne oldu. Ev sahibi takımın üstün performans sergilediği maç sonunda galibiyeti elde eden Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı, ligdeki liderliğini sürdürmeyi başardı.

Maç sonrası açıklama yapan İstiklal Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, takımın performansından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sezon boyunca başarıya odaklandıklarını belirtti. Galibiyetin ardından taraftarlar ve sporcular, coşkulu kutlamalarla zaferin sevincini paylaştı.