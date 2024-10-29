Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında İstanbul Basket Takımı’nı deplasmanda 81-60 yenerek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. İstanbul’da oynanan karşılaşmada üstün performans sergileyen Kahramanmaraş ekibi, bu sonuçla grubun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Maç boyunca ortaya koyduğu etkili savunma ve hücum stratejisiyle dikkat çeken Akedaş Kahramanmaraş İstiklal, taraftarlarına umut veren bir oyun sergiledi. Takımın sezona galibiyetle başlaması, hem oyuncular hem de teknik ekip tarafından coşkuyla karşılanırken, Kahramanmaraşlı basketbol severlerde de büyük bir sevinç yarattı.