Merkez Spor Kompleksi Basketbol sahasında takımın antrenmanları gerçekleşirken, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Basketbol Şube Sorumlusu Hikmet Gümüşer ve HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy bir araya gelerek anlaşmayı imzaladı. HG Hospital'ın bu önemli desteği, takımının hem sportif olarak sahip olduğu hem de Kahramanmaraş'ta basketbola olan ilgiyi artırması açısından büyük bir moral kaynağı oldu.

Anlaşmanın İmzalanmasının ardından Aksu Habere özel açıklamalar da bulunuldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu