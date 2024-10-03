AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Takımı, sezona kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayarak antrenmanlarına devam ediyor.

Merkez spor kompleksi basketbol sahasında takımın antrenmanları gerçekleşirken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor taraftarından aldığı büyük destekle ile maçına moral motivasyon depoluyor.

Bu önemli destek, takımının hem sportif olarak sahip olduğu başarıyı hem de Kahramanmaraş'ta basketbola olan ilgiyi artırması açısından büyük bir destek noktası oldu.

Takımın antrenmanını AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer’in yanı sıra ilgililer izledi.

Ardından sahaya inen Başkan Gümüşer ve taraftar grubu takımla bir araya gelerek onlara baklava ikram edip sohbet etme fırsatı yakaladı.

Burada açıklamalarda bulunan AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer birlik ve beraberlik içerisinde güzel başarılar elde edeceklerine dikkat çekti.

Taraftar grubu ise her zaman olduğu gibi yine şehrin spor takımlarını desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.