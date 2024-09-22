Adana’da 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları hız kesmeden devam ediyor. TCDD Lojistik Merkezi’nde organize edilen yarışlarda, 73 takımdan 765 yarışmacı en iyi performanslarını sergileyerek kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

Bu önemli organizasyonda Kahramanmaraş, sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda sporla da ön plana çıkıyor. Bölgesel Amatör Lig şampiyonu olarak profesyonel lige yükselen temsilcimiz Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, TEKNOFEST'te yerini alarak stand açtı. İstiklalspor standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerken, sporun ve teknolojinin bir arada bulunduğu festival, bölgedeki gençlerin ilgisini ve heyecanını artırıyor.

TEKNOFEST, teknoloji ve inovasyonun yanı sıra, bölgenin spor ve kültürel faaliyetlerine de büyük katkı sağlarken, gençlerin aktif katılımıyla bölgenin gelişimine ivme kazandırıyor.