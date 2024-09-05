Bölgesel amatör lig şampiyonluğunu elde ederek profesyonel lige yükselen temsilcimiz Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezonda 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek.

Kulüp başkanı A. Gaffar Akarca liderliğindeki kırmızı-beyazlılar Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ev sahipliğinde şairler tepesinde düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.

Kulüp başkanı A. Gaffar Akarca şehrin bütün dinamikleri toplanarak hep birlikte bu takımın kurulduğunu söyleyerek son sözlerin sahada söyleneceğini ifade etti.