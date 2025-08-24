Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

📅 Tarih: 24 Ağustos 2025 Pazar

⏰ Saat: 17.00

🏟️ Stadyum: Aliağa Atatürk Stadyumu (İzmir)

📺 Canlı Yayın: Maçın canlı yayın bilgileri TFF yayın planı doğrultusunda netleşecek.

“İlk Maç, İlk Zafer” Parolası

Yeni sezona Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda yaptığı kamp ile hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçtan galibiyet çıkararak sezona moralli başlamak istiyor. Teknik heyet, şehrin desteğini arkalarına alarak üst sıraları zorlayacak bir takım kurduklarını vurguladı.

Taraftarlardan Yoğun İlgi

Kahramanmaraşlı taraftarlar, sezonun ilk deplasman maçına büyük önem veriyor. Çok sayıda taraftarın takımlarını desteklemek için İzmir’e gideceği öğrenildi.