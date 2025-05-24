AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig’e yükselme yolunda en kritik maçına çıkıyor. Temsilcimiz, Play-Off Final mücadelesinde Ayvalıkgücü ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Antalya’da bulunan Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

Final karşılaşmasını tecrübeli hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

Maçın Yayın Bilgileri

Kahramanmaraşlıların heyecanla beklediği AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - Ayvalıkgücü Play-Off Final maçı başladığı zaman buradan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İstiklalspor 2. Lig Yolunda Son Virajda

Sezon boyunca gösterdiği performansla Play-Off finaline kadar yükselen AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, bu maçı kazanması halinde adını TFF 2. Lig’e yazdıracak. Ayvalıkgücü karşısında alınacak galibiyet, kulüp tarihine altın harflerle yazılacak.

Kahramanmaraş Halkı Kenetlendi

Kahramanmaraşlı futbolseverler, Antalya’da oynanacak bu kritik karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Taraftar grupları otobüslerle yola çıkarken, şehirde de maç saati öncesi büyük bir heyecan hakim. Yerel yönetimler ve spor kulüpleri, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor’a destek çağrısı yapıyor.