TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur heyecanı devam ediyor. Rövanş mücadelesinde Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, kendi sahasında Kırıkkale FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, bugün (9 Mayıs 2025 Cuma) saat 15.00’te başlayacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, TFF’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maçı buradan canlı olarak takip edebilirsiniz:

İlk maçta alınan sonucun ardından iki takım da turu geçmek için sahada mücadele edecek. Finale bir adım kala oynanacak bu zorlu karşılaşmada, futbolseverler yüksek tempolu ve çekişmeli bir 90 dakika izleyecek.

Maç Bilgileri: