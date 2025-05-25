TFF 3. Lig 2024-2025 sezonu play-off finalinde, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Antalya'daki Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kahramanmaraşlı taraftarların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Maçın Golleri ve Önemli Anları
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32. Dakika: AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Kerem Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
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44. Dakika: Ayvalıkgücü Belediyespor, T. Yıldırım'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
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90+1. Dakika: Ali Han Tunçer, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
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90+7. Dakika: Aykut Çift, maçın skorunu belirleyen golü atarak durumu 3-1 yaptı.
Bu sonuçla birlikte AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig'e yükselme hakkı kazandı.
Takımların Sezon Performansları
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AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonu beşinci sırada tamamlayan Kahramanmaraş temsilcisi, play-off turlarında Zonguldakspor, Kırıkkale FK ve Sebat Gençlik engellerini aşarak finale yükseldi.
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Ayvalıkgücü Belediyespor: TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Balıkesir ekibi, play-off turlarında Küçükçekmece Sinopspor'u eleyerek finale adını yazdırdı.
Taraftarların Coşkusu
Antalya'daki Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan final maçına Kahramanmaraşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kahramanmaraşlı futbolseverler, takımlarının TFF 2. Lig'e yükselmesini coşkuyla kutladı.