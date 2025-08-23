Mücadele, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 17.00’de Aliağa Atatürk Stadyumu’nda (İzmir) oynanacak.

Yeni Sezon, Yeni Hedefler

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon TFF 2. Lig’de güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yönetim ve teknik heyet, şehrin desteğini arkasına alarak üst sıraları zorlayacak bir takım kurduklarını vurguladı.

Taraftarların Gözü Bu Maçta

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor taraftarları da sezonun ilk maçına büyük önem veriyor. Takımlarını yalnız bırakmamak için deplasman tribününde yer alacak çok sayıda taraftarın İzmir’e gitmesi bekleniyor.

Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz Açıklaması: “Hedefimiz Mevcut Kadroyu Korumak”
“İlk Maç, İlk Zafer” Parolası

Teknik heyet ve futbolcular, sezonun açılış maçında galibiyetle sahaya çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Takımın hedefi, ilk maçtan alınacak 3 puanla sezona moralli başlamak.