Kahramanmaraş’ın gururu İstiklalspor, şehri Nesine 2. Lig'e taşıma hedefiyle artık finalde.

Finalde Rakip Ayvalıkgücü Belediyespor.

Temsilcimizin finaldeki rakibi, diğer eşleşmeyi başarıyla geçen Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. İki takım da sezon boyunca sergilediği performansla finale kalmayı hak etti.

🗓️ Final Maçı Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazar

🕗 Saat: 20.00

📍 Stad: Corendon Park Antalya Stadyumu

📺 Canlı Yayın: HTSPOR uydu kanalı (yayın detayları maç günü netleşecek)

Taraftarlardan ve Şehir Protokolünden Yoğun İlgi

Final karşılaşması öncesi Kahramanmaraş’ta heyecan dorukta. Şehir genelinden ve çevre illerde yaşayan Kahramanmaraşlılardan Antalya’daki dev finale yoğun ilgi bekleniyor. Taraftar grupları, Antalya'ya ulaşım için otobüs organizasyonları düzenlemeye başladı.

Ayrıca bu önemli karşılaşmaya, kentin önde gelen iş insanları ve şehir protokolünün de büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Kahramanmaraş, adeta tek yürek olarak takımının arkasında duracak.

“En Güzel Günlerimiz Henüz Yaşamadıklarımız”

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, “En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız” sloganıyla, futbolcularla birlikte bu tarihi maça galibiyet ve TFF 2. Lig hedefiyle hazırlanıyor.

Hedef TFF 2. Lig!

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı futbol ve taraftar desteğiyle dikkat çeken Akedaş İstiklalspor, bu finalde de aynı kararlılıkla sahaya çıkacak. Şehrin futboldaki en büyük umutlarından biri olan İstiklalspor, 2024-2025 sezonunu zaferle taçlandırmak istiyor.

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