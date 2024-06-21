İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Gaffar Akarca, şehirde yeni bir sayfa açarak bugüne kadar olmamışı başarmak istediklerini söyledi.

Takımın yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek ise Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'un başına geçtiği için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Taşyürek aksu habere yaptığı açıklamada ise çok kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp bu takımın ve şehrin umutlarını üst seviyelere taşıyacağız ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taşyürek'i 1+1 yıllığına beyaz-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşme, Ahmet Gaffar Akarca ve Ahmet Taşyürek arasında imzalandı.