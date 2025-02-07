Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası bölgeye yatırımlarını sürdürdü. Şirketin, 2023 yılının şubat ayından bugüne kadarki bölgeye yaptığı yatırım tutarı 5.2 milyar TL’yi buldu.

Bakım çalışmalarında son teknolojiden faydalanıldı

Bakım çalışmalarında son teknolojiden faydalanan AKEDAŞ, bakım süreçleri öncesinde öncelikle yazılım uygulamaları (SCADA, TSKS, CBS) ile sistem üzerinden inceleme ve istatistiği verilere ulaşarak planlama çalışmalarına yön veriyor. Saha çalışmalarında ise insansız hava aracı (İHA), termal kamera, kısmi deşarj cihazı, mobil uygulama gibi teknolojik ürünler aktif olarak kullanılıyor. Bakım süreçlerinde de drone, termal kamera, kısmi deşarj cihazı, kablo güzergâh tespit cihazı, kablo test araçları, izolasyon tespit cihazı, bakım ekipleri için tablet ve bas konuş cihazları kullanılıyor.

SCADA otomasyon sistemi ile değerler kayıt altına alınıyor

Geçici arızalar nedeniyle oluşan elektrik kesintileri SCADA otomasyon sistemi ile saniyeler içerisinde enerjilendiriliyor, iş gücünü azaltıyor ve zaman kaybını önlüyor. Aynı zamanda uzun süreli kesintilerin önüne geçtiğinden müşteri memnuniyetini de arttırıyor. SCADA otomasyon sistemi ile uzaktan akım, gerilim, güç değerleri ve analizörlerden gelen gerilim dalgalanmaları vs. gibi değerlerde okunuyor ve kayıt altına alınıyor. Dijitalleşmeyle birlikte yapılan bütün bakım faaliyetleri coğrafi olarak kaydediliyor ve raporlamalarda kolaylıkla kullanılabiliniyor. Bakım yapılarak yenilenen hatlar akıllı şebekeye uygun şekilde tasarlanıyor ve yenilenen hatlarda SCADA entegrasyonu yapılıyor. Yani dağıtım merkezine bağlı hatların SCADA istasyonu tarafından kontrolü sağlanıyor.

Bakım çalışmaları kullanıcılara bildiriliyor

Bakım işlerinde toplam 65 şirket personelinin yanı sıra bakım konusunda hizmet alımı yapılan yüklenici firmaların personel sayıları da dahil edildiğinde bu sayı 180’e ulaşıyor. Bakım yapılacağı zaman tüketiciler bilgilendiriliyor. Telefon numaraları kayıtlı kullanıcılara SMS ile bildirim yapılıyor. Ayrıca şirketin web sitesi üzerinden, ilgili belediyelere yazılı olarak bakım nedeniyle yapılacak elektrik kesinti bilgileri veriliyor. AKEDAŞ’ın sosyal medya kanalları ile de yapılan bakım çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

“Hizmet altyapımızı teknoloji inovasyonu ile yeniledik”

Arıza durumuna ve iklim şartlarına göre arızaya müdahale süresinin değişkenlik gösterdiğini belirten AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan, gelecek yıl için planlanan bakım çalışmalarıyla ilgili ise şunları söylüyor:

“6 Şubat 2023’te meydana gelen ülkemizi üzüntüye boğan depremler sonrası bölgenin elektrik ihtiyacını gidermek amacıyla hızlı bir şekilde aksiyon alarak bakım-onarım çalışmalarımıza başladık. Bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji arzını güvence altına almak için yatırım ve bakım planlamamızı hayata geçirdik. Bu çalışmalarla birlikte depremlerinin ardından kısa sürede tüketicilerine hizmet verir hale geldik. Hizmet altyapımızı da teknoloji inovasyonu ile yeniledik. Depremin üzerinden geçen iki yılın ardından, 2011 yılında gerçekleştirilen devirden bu yana yaptığımız toplam 13,4 milyar TL tutarındaki yatırımımızın yaklaşık yüzde 40'ı olan 5.2 milyar TL’lik kısmını, depremden sonraki dönemde gerçekleştirdik. Deprem sonrası gerçekleştirdiğimiz bakım harcaması ise yaklaşık 390 milyon TL’ye ulaştı. 2025 yılı için planladığımız 305 milyon TL düzeyindeki tutarın tamamını yıl sonuna kadar sahaya yansıtacağız. Hizmet kalitemizi arttırmak için teknolojiden de yararlanarak yeniliklerimize ve altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”