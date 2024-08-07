6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan hizmet bölgesinde, depremin yol açtığı şebeke hasarlarının giderilmesinin yanı sıra, şehirlerde yaşanan toplumsal hareketlilik ve yeniden yapılanma süreci de önemli yatırım gereksinimlerini beraberinde getirdi.

Bu kapsamda AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgeye 2024 yılında, 2 milyar 800 milyon TL yatırım planı yaparak, enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

2024 yılının ilk altı ayında, bu yatırım planının yüzde 65’i gerçekleşti.

2022 yılında yaklaşık 675 milyon TL yatırım yapan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 2023 yılında bu rakamı 1 milyar TL’ye çıkarttı.

Depremin ardından ortaya çıkan acil altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgedeki enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu yatırımların miktarı, 2024 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 280 artırıldı.

Bu yatırımlar hem mevcut şebekenin güçlendirilmesini hem de gelecekteki enerji talebine yanıt verecek yeni projelerin hayata geçirilmesini kapsıyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan, yaşanan depremlerin tüm illerde olduğu gibi Kahramanmaraş ve Adıyaman’da da elektrik altyapısına ciddi bir hasar verdiğini söyledi. Bu hasarı hızlıca gidermenin ve daha da güçlü bir şebeke oluşturmanın sorumluluğunun bilincinde olduklarının altını çizen İlbasan, “Bu amaçla yatırımlarımızı önemli ölçüde artırdık. 2024 yılında planladığımız 2.8 milyar TL yatırımla bölgenin enerji altyapısını modernleştirmeyi, güçlendirmeyi ve tüketicilerimize hem daha kaliteli hem de kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Altyapı yatırımlarının yanı sıra, dijitalleşme ve teknolojiye yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Bu sayede, arıza ve kesintilere karşı hızlı müdahale imkânı sağlayarak, tüketicilerimize daha iyi bir hizmet deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu