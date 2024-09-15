2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bir Osmanlı geleneği olan bed-i besmele töreni gerçekleştirildi.

Her yıl öğrenciler arasında gerçekleştirilen tören bu yıl farklı olarak velilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve görsel bir şölen oluşturdu.

Akıl küpü kreş ve gündüz bakım evi önünde İstiklal marşı ile başlayan programda; Mehter takımı, kukla gösterisi, Hacivat ile karagöz oyunu ile palyaço ve jonglör gösterileri, hem miniklere hem de velilere unutulmaz anlar yaşattı.

Programın ardından aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Akıl küpü kreş ve gündüz bakım evi kurucu müdürü Erkan Pınarbaşı, 15 yıllık eğitim tecrübelerinin olduğunu belirterek Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu