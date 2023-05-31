Akıllı mühimmatta bir viraj daha dönüldü… TÜBİTAK SAGE üretimi KAŞİF’in entegre edildiği Hassa Güdüm Kiti hedefini başarıyla vurdu.

Türkiye, sapma değeri sadece birkaç santimetre olan bu atışla dünyada az sayıda ülkenin yapabileceği bir işe imza attı. Atış videosunun yer aldığı paylaşımda, "Yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı KAŞİF entegreli HGK 84 tam isabet hedefte" ifadelerine yer verildi.

TÜBİTAK SAGE paylaşımında, "Vuruş kabiliyetinde yüksek SAGE hassasiyeti" başlığını kullandı.

TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinde ve kit alt sistemlerinde çığır açan bir seviyeye geldi.

5 ila 6 santim sapma ve mühimmatla hedefi vurabilme kabiliyetine, dünyadaki bir kaç ülke sahip.