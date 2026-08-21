Turistleri "Perdeleme" Yöntemiyle Soymuşlar

İçişleri ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimleri şafak operasyonu düzenledi. Turistik bölgelerde tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, "sıkıştırma ve perdeleme" taktiğiyle yabancı turistlerin eşyalarını çaldığı tespit edildi.

Günlük Vurgun: Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin günde ortalama 10 eylem gerçekleştirdiği ve bu yolla 400 bin lira civarında suç geliri elde ettiği ortaya çıktı.

Eş Zamanlı Baskınlar: İstanbul genelinde tespit edilen 35 ayrı adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyonun detaylarını paylaşan yetkililer, şehirlerin huzurunu bozan ve ülkeyi ziyaret eden misafirlerin güvenliğini tehdit eden organize suç yapılarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.