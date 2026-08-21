Narkotik Ekiplerinden Şafak Gibi Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve sevkiyatını önlemeye yönelik sürdürülen istihbarı çalışmalar kapsamında düğmeye bastı. Dün Zeytinburnu ilçesinde tespit edilen şüpheli bir araç, polisin titiz takibi sonucunda durdurularak operasyon gerçekleştirildi.

Araçtan Servet Değerinde Skunk Çıktı

Durdurulan araçta narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle detaylı bir arama yapıldı. Yapılan aramalarda, torbalara gizlenmiş halde toplam 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri oldukça yüksek olduğu öğrenilen uyuşturucu maddelere polis ekiplerince el konuldu.

Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor

Operasyonun ardından gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliyor. Şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakim karşısına çıkması bekleniyor.