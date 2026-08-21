"Muhacire Ensar Olmak En Mukaddes Emanetimizdir"

Sosyal medya hesabından "Muhacire ensar olmak" başlığıyla bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’nin darda kalanlara kapı açmayı medeniyetinin temel unsuru sayan bir millet olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir" vizyonunun kendileri için en önemli rehber olduğunu belirtti.

Savaş Çemberinden Güvenli Yuvalara

Ukrayna'daki çatışmaların ortasından kurtarılan Ahıska Türkü soydaşların yaşadığı zorlu süreçlerin unutulmadığını belirten Çiftçi, sınır kapısından girerken bir elinde Kur'an-ı Kerim, diğer yanında vefat eden evladının yadigârı kedisi "Boncuk" ile gelen Kibriya Annenin hikâyesinin merhamet medeniyetinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Bitlis'te Kalıcı Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Dört yıl önce geçici barınma merkezlerinde yaraları sarılan Ahıska Türkleri, nihayet sıcak yuvalarına kavuşuyor:

Koordinasyon ve Çalışmalar: Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ve Bitlis Valiliği'nin çalışmalarıyla kalıcı konutların inşası hızla tamamlandı.

Teslimat Süreci: Hak sahiplerine anahtarları verilmeye başlanırken, süreç kapsamında hiçbir soydaşın dışarıda kalmayacağı ve tüm inşaatların en kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, devletin şefkat elinin her zaman mağdurların üzerinde olacağını kaydetti.