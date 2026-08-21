İhbar Üzerine Harekete Geçildi: Kapıdaki Zorlanma Büyük Oyunu Bozdu

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinin kapısının zorlandığına dair gelen ihbar, polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, binada soruşturma yürütürken karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.

Koliler Dolusu Zehir: Yaklaşık 54 Bin Hap Ele Geçirildi

Şüpheli dairede arama yapan güvenlik güçleri, adeta bir depo gibi kullanılan alanda koliler dolusu malzeme ile karşılaştı. Yapılan detaylı sayımlarda, piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı değerlendirilen 53 bin 941 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen hapların miktarı, zehir tacirlerinin kurduğu ağın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

1 Şüpheli Gözaltında, 2 Firari Aranıyor

Operasyon sırasında olay yerinde yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, evden çıkarak hızla kaçtığı tespit edilen diğer 2 şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyetteki sorgusu devam eden zanlının ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.