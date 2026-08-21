Hangi Kadrolarda ve Şehirlerde Alım Yapılacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre istihdam edilecek 275 sözleşmeli personel, kıdemli uzman, uzman ve analist unvanlarıyla görevlendirilecek. Dağılım ise şu şekilde planlandı:
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Ankara Merkez Teşkilatı: 250 personel
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İstanbul İl Temsilciliği: 25 personel
Hangi Alanlarda Personel Aranıyor?
İlan kapsamında dijital güvenliğin pek çok kritik alt dalında uzmanlık aranıyor. Adaylar şu alanlarda başvuru yapabilecek:
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Siber olay müdahale, siber tehdit istihbaratı ve siber güvenlik mimarisi
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Adli bilişim, ağ yönetimi ve sistem mimarisi
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Yazılım geliştirme, uygulama testleri ve veri analitiği
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Bilişim hukuku, siber diplomasi ve iş analizi
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Kurumsal mimari ve BT yönetimi, proje yönetimi ile denetim
Başvuru Şartları ve Tarihleri Nelerdir?
Adayların T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması, kamu haklarından mahrum olmaması ve pozisyonun gerektirdiği özel/mesleki şartları taşıması gerekiyor.
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Başvuru Tarihleri: 21 Ağustos - 11 Eylül
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Başvuru Adresi: kariyer.siberguvenlik.gov.tr
Şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen adaylar, yapılacak değerlendirmenin ardından Ankara'daki Başkanlık hizmet binasında düzenlenecek yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav aşamalarına davet edilecek.