Hangi Kadrolarda ve Şehirlerde Alım Yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre istihdam edilecek 275 sözleşmeli personel, kıdemli uzman, uzman ve analist unvanlarıyla görevlendirilecek. Dağılım ise şu şekilde planlandı:

Ankara Merkez Teşkilatı: 250 personel Gaziantep'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 2 kişi öldü İçeriği Görüntüle

İstanbul İl Temsilciliği: 25 personel

Hangi Alanlarda Personel Aranıyor?

İlan kapsamında dijital güvenliğin pek çok kritik alt dalında uzmanlık aranıyor. Adaylar şu alanlarda başvuru yapabilecek:

Siber olay müdahale, siber tehdit istihbaratı ve siber güvenlik mimarisi

Adli bilişim, ağ yönetimi ve sistem mimarisi

Yazılım geliştirme, uygulama testleri ve veri analitiği

Bilişim hukuku, siber diplomasi ve iş analizi

Kurumsal mimari ve BT yönetimi, proje yönetimi ile denetim

Başvuru Şartları ve Tarihleri Nelerdir?

Adayların T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması, kamu haklarından mahrum olmaması ve pozisyonun gerektirdiği özel/mesleki şartları taşıması gerekiyor.

Başvuru Tarihleri: 21 Ağustos - 11 Eylül

Başvuru Adresi: kariyer.siberguvenlik.gov.tr

Şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen adaylar, yapılacak değerlendirmenin ardından Ankara'daki Başkanlık hizmet binasında düzenlenecek yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav aşamalarına davet edilecek.