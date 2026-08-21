Hangi Kadrolarda ve Şehirlerde Alım Yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre istihdam edilecek 275 sözleşmeli personel, kıdemli uzman, uzman ve analist unvanlarıyla görevlendirilecek. Dağılım ise şu şekilde planlandı:

Hangi Alanlarda Personel Aranıyor?

İlan kapsamında dijital güvenliğin pek çok kritik alt dalında uzmanlık aranıyor. Adaylar şu alanlarda başvuru yapabilecek:

  • Siber olay müdahale, siber tehdit istihbaratı ve siber güvenlik mimarisi

  • Adli bilişim, ağ yönetimi ve sistem mimarisi

  • Yazılım geliştirme, uygulama testleri ve veri analitiği

  • Bilişim hukuku, siber diplomasi ve iş analizi

  • Kurumsal mimari ve BT yönetimi, proje yönetimi ile denetim

Başvuru Şartları ve Tarihleri Nelerdir?

Adayların T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması, kamu haklarından mahrum olmaması ve pozisyonun gerektirdiği özel/mesleki şartları taşıması gerekiyor.

Şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen adaylar, yapılacak değerlendirmenin ardından Ankara'daki Başkanlık hizmet binasında düzenlenecek yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav aşamalarına davet edilecek.