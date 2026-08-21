Gölcük'te Tarihi Buluşma: Mavi Vatan'ın Gücü Sergileniyor
Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki modern platformlardan insansız sistemlere, hava araçlarından füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazenin sergilendiği etkinlik, deniz severlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
TCG Anadolu Ziyaretçilerini Büyüledi
Etkinlik kapsamında Gölcük Tersanesi'ne demirleyen dünyanın ilk siha gemisi olma özelliğini taşıyan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Gemiye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, devasa yapıyı ve üst güvertede sergilenen yerli hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
Ziyaretçiler duygularını şu sözlerle dile getirdi:
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Burcu Zeybek: "Türkiye'nin savunma sanayide geldiği nokta gurur verici. TCG Anadolu çok etkileyiciydi. Üst güvertede Kızılelma ve Bayraktar'ı görmek bizi çok mutlu etti."
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Özcan Zeybek: "Daha önce uzaktan görmüştüm ama içine girince insan büyüleniyor. Aşağıdaki amfibi araçlar ve güvertedeki milli teknolojiler milletimiz adına büyük bir gurur kaynağı."
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Mustafa Karanfil: "Oğlumla birlikte bu gururu bizzat yaşamak için geldik. Bayraktar TB3, Kızılelma ve milli helikopterleri yakından görmek harikaydı."