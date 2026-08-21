Gölcük'te Tarihi Buluşma: Mavi Vatan'ın Gücü Sergileniyor

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki modern platformlardan insansız sistemlere, hava araçlarından füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazenin sergilendiği etkinlik, deniz severlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

TCG Anadolu Ziyaretçilerini Büyüledi

Etkinlik kapsamında Gölcük Tersanesi'ne demirleyen dünyanın ilk siha gemisi olma özelliğini taşıyan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Gemiye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, devasa yapıyı ve üst güvertede sergilenen yerli hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler duygularını şu sözlerle dile getirdi: