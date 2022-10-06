Bunlar da ilginizi çekebilir

Murat S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobilden ateş açtığı iddiasıyla Ferdi U. ve Ali U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Murat S., kanlar içinde yere yığıldı.

Bu esnada bir otomobilden tüfekle kurşun yağdırıldı.

728'inci Sokak'ta yaşanan olayda, 18 yaşındaki Murat S., dayısını ziyaret etmek için evinin bahçesine gitti.

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.