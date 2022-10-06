Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.
728'inci Sokak'ta yaşanan olayda, 18 yaşındaki Murat S., dayısını ziyaret etmek için evinin bahçesine gitti.
Bu esnada bir otomobilden tüfekle kurşun yağdırıldı.
Kanlar içinde kaldı
Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Murat S., kanlar içinde yere yığıldı.
Şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırganlar yakalandı
Murat S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobilden ateş açtığı iddiasıyla Ferdi U. ve Ali U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.