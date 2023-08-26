Uşak merkez Aybey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.A., R.A., H.A.. ile akrabaları A.A., M.A.A. ve H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak; M.A.A. ve K.A. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi gözaltına alındı

Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ilk etapta A.A.'nın gözaltına alındığı aktarıldı.