Aksaray'da Eskil ilçesindeki Meryemağıl Yaylası'nda Yakup K. aracıyla, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet olan akrabası Osman K.'nin evine gitti.

Çıkan tartışmaya, her ikisinin de akrabası olan Barış K., Yusuf K., Salih Özgür K., Mustafa T., Ramazan K. ve İbrahim Koyuncu da katıldı.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu, fenalaşıp yere yığıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Koyuncu, ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

7 GÖZALTI

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.