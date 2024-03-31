Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine Taşpınar Mahallesi'nde Ercan Y. (36) ile Murat Y. (34), yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla akrabaları Yusuf Y.'ye (50) silahla ateş ederek kaçtı.

Olayda Yusuf Y. ile Simge Gül E. (24) ve G.A.B. (3) yaralandı.

Hastanede can verdi

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Y. hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.