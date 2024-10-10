Aksu TV Haber Müdürü ve Ana Haber Sunucusu **Kurtuluş Şükür**, toplumu derinden etkileyen bu olaylara dikkat çekmek amacıyla farklı bir yöntem izledi. Ana haber bültenini sunarken görüntüyü tersine çevirerek, yaşananlara tepki gösterdi ve sesini duyurmak için bu yaratıcı yönteme başvurdu.

Şükür, bültende yaptığı konuşmada, “Her zaman düz olarak anlattık ama derdimizi anlatamadık. Bu sefer de ters olarak anlatıyoruz, belki sesimizi bu şekilde duyurabiliriz,” ifadelerini kullanarak yaşanan toplumsal olaylara dikkat çekti.

Şükür’ün bu farklı sunumu, toplumsal şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına yönelik farkındalık yaratma çabası olarak izleyicilerden büyük ilgi gördü.