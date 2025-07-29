Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu olan Next Sosyal (Teknofest Sosyal) artık Aksu TV ve Aksu TV Haber’in resmi hesabına ev sahipliği yapıyor.

Yeni nesil dijital iletişim ağı Next Sosyal, yerli yazılım altyapısıyla dikkat çekerken, Aksu TV de bu platformda aktif rol alarak Kahramanmaraş haberleri, özel program duyuruları ve anlık gelişmeleri doğrudan takipçilerine ulaştıracak.

🔗 Resmi Hesap Linkimiz: https://sosyal.teknofest.app/@aksutelevizyonu

Aksu TV’nin dijital vizyonu kapsamında atılan bu adım, hem yerli sosyal medya kullanımının teşvik edilmesi hem de Kahramanmaraş’tan güncel haberlerin daha geniş kitlelere ulaşması adına önemli bir gelişme.

Kahramanmaraş'ta yayıncılığın dijitaldeki sesi olan Aksu TV, Next Sosyal’de de güvenilir haberin adresi olmaya devam edecek.