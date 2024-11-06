Kentin artı ve eksilerinin masaya yatırıldığı programın reklam arasında, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş'ın Bertiz yöresinde üretilen yöresel lezzetlerle stüdyoya gelerek programa renk kattı.

Başkan Yardımcısı, hukukçu, araştırmacı gazeteci-yazar Serdar Erdoğanyılmaz ve Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen’e lezzet dolu bir sürpriz yaptı.

Bertiz yöresine özgü doğal ürünler eşliğinde gerçekleşen bu sürpriz, ekran başındaki izleyicileri de keyiflendirdi.

Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünün tanıtımına katkıda bulunan bu anlar, izleyicilerden de büyük beğeni topladı.

Program sunucuları Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen, Bertiz’in lezzetlerini tadarak kentin yöresel değerlerinin önemine vurgu yaparken, bölgenin tanıtımı adına yapılan bu jest için Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısına teşekkürlerini iletti.