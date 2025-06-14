Al Ahly - Inter Miami Maçı Tarih ve Saat Bilgisi

İki güçlü takımın karşılaşacağı maç, Türkiye saati ile 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 03:00'te başlayacak. Futbolseverler bu kritik mücadeleyi sabahın ilk saatlerinde takip etme fırsatı bulacak.

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Al Ahly - Inter Miami Maçı Hangi Kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın önemli maçlarından biri olan Al Ahly - Inter Miami karşılaşması, Türkiye’de TRT SPOR kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Canlı yayın sayesinde maçın tüm heyecanını evinizden takip edebilirsiniz.

محمود تريزيجيه Scaled

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yeni Formatıyla Dikkat Çekiyor

Bu sezon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yeni formatıyla daha fazla takım ve daha fazla mücadeleye sahne oluyor. Al Ahly ve Inter Miami gibi güçlü kulüpler, şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.

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Maçla İlgili Öne Çıkanlar:

  • Karşılaşma Tarihi: 15 Haziran 2025, Pazar

  • Başlama Saati: 03:00 (TSİ)

  • Yayın Kanalı: TRT SPOR (Canlı)

  • Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025

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Muhtemel 11'ler:

İNTER MİAMİ

19 Oscar Ustari
14 Hector David Martinez
37 Maximiliano Joel Falcon Picart
57 Marcelo Alexis Weigandt
5 Sergio Busquets
8 Telasco Segovia
30 Benjamin Cremaschi
32 Noah Allen
9 Luis Suarez
10 Lionel Messi
21 Tadeo Allende

AL AHLY

1 Mohamed Al Shenawi
6 Yasser Ibrahim
27 Mostafa Mahmoud Al Aash
30 Mohamed Hany
13 Marwan Attia
17 Amr Al Sulaya
22 Emam Ashour
36 Ahmed Nabil Koka
9 Wessam Abou Ali
29 Taher Mohamed
34 Achraf Bencharki