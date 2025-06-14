Al Ahly - Inter Miami Maçı Tarih ve Saat Bilgisi
İki güçlü takımın karşılaşacağı maç, Türkiye saati ile 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 03:00'te başlayacak. Futbolseverler bu kritik mücadeleyi sabahın ilk saatlerinde takip etme fırsatı bulacak.
Al Ahly - Inter Miami Maçı Hangi Kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın önemli maçlarından biri olan Al Ahly - Inter Miami karşılaşması, Türkiye’de TRT SPOR kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Canlı yayın sayesinde maçın tüm heyecanını evinizden takip edebilirsiniz.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yeni Formatıyla Dikkat Çekiyor
Bu sezon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yeni formatıyla daha fazla takım ve daha fazla mücadeleye sahne oluyor. Al Ahly ve Inter Miami gibi güçlü kulüpler, şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.
Maçla İlgili Öne Çıkanlar:
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Karşılaşma Tarihi: 15 Haziran 2025, Pazar
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Başlama Saati: 03:00 (TSİ)
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Yayın Kanalı: TRT SPOR (Canlı)
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Turnuva: FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025
Muhtemel 11'ler:
İNTER MİAMİ
|19
|Oscar Ustari
|14
|Hector David Martinez
|37
|Maximiliano Joel Falcon Picart
|57
|Marcelo Alexis Weigandt
|5
|Sergio Busquets
|8
|Telasco Segovia
|30
|Benjamin Cremaschi
|32
|Noah Allen
|9
|Luis Suarez
|10
|Lionel Messi
|21
|Tadeo Allende
AL AHLY
|1
|Mohamed Al Shenawi
|6
|Yasser Ibrahim
|27
|Mostafa Mahmoud Al Aash
|30
|Mohamed Hany
|13
|Marwan Attia
|17
|Amr Al Sulaya
|22
|Emam Ashour
|36
|Ahmed Nabil Koka
|9
|Wessam Abou Ali
|29
|Taher Mohamed
|34
|Achraf Bencharki