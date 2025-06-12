24 Yaşındaki Genç, Annesini Kebapçıda Defalarca Bıçaklayıp Boğazını Kesti

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan kan donduran aile cinayeti tüm Türkiye’yi şoke etti. 24 yaşındaki Ali Daaboul, annesi Zuka Mahoud’un “Al karını evimden git” sözleri üzerine sinir krizi geçirerek, annesini kebapçıda defalarca bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdü.

Hamile Eşiyle Hastaneye Gitti, Annesinden Gelen Telefon Hayatı Değiştirdi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesi’nde yaşandı. Hamile eşi H.Y. ile birlikte hastanede kontrol sırası bekleyen Ali Daaboul, annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde tartıştı. Anne Zuka Mahoud’un, “Al karını evimden git” demesi üzerine sinirlenen Daaboul, annesinin çalıştığı kebapçıya motosikletle gitti.

İş Yerinde Temizlik Yapan Annesini Katletti

İş yerinde temizlik yapan annesinin yanına giden Daaboul, burada yaşanan tartışmanın ardından annesini defalarca bıçaklayarak ve boğazını keserek vahşice öldürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Daaboul’un soğukkanlı hareketleri dikkat çekti.

Kısa Sürede Yakalandı: “Bir Anlık Öfkeydi, Pişmanım”

Cinayetin ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, Sümer Mahallesi’ndeki bir adreste saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali Daaboul, ifadesinde “Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.