Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan M.B.'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.

Nabızların yükseldiği tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanında bulunan tabancayla Mehmet T.’yi dizinden ve baldırından vurdu.

Gece saatlerinde bir araya gelen M.B. ile Mehmet T., anlaşma sağlayamayınca alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, M.B. borç olarak verdiği parayı istemek için Mehmet T.'yi aradığında olumsuz yanıt alması üzerine, arkadaşının evine gitti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.