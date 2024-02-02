Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yazar Alatlı'nın fikir ve sanat hayatının büyük isimlerinden olduğunu vurgulayan Koca, "2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Alatlı, Kelebek Etkisi Söyleşileri, Batı'ya Yön Veren Metinler, Dünya Nöbeti ve Suç Ortağı Hollywood Kaan'ın Kitabı gibi eserlere imza atmıştı.



