Kahramanmaraş halkının çok fazla bilmediği Dulkadiroğlu Devleti’nin son hakanı Alaüddevle Bozkurt Gadırhan, hiç şüphesiz kent için önemli bir değer teşkil ediyor.

Bugünkü Kahramanmaraş’ın mimarı olan Alaüddevle Bozkurt Gadırhan, döneminin en büyük çarşılarından biri olan ve içerisinde 41 tane zanaatkâr barındıran Kapalı Çarşı ile Maraş’ı ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal yönden bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Maraş onun döneminde altın çağını yaşamıştır.

Yenilgiye uğradığı Turnadağı Savaşında esir tutulduktan sonra başı kesilerek Yavuz Sultan Selim’e yollanmıştır, Bundan dolayı bu makama halk tarafından Kesik Başlı Padişah Türbesi de denir.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Akçakoyunlu Mahalle Muhtarı Atilla Kebapçı, “böylesine anlamlı bir türbenin mahallemiz sınırları içerisinde yer alması bizleri onurlandırıyor.” Dedi.