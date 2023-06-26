Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Nenehatun Mahallesi'ndeki bir markette ismi öğrenilemeyen müşteri, aldığı karpuzu iade etmek için markete geldi.

Kasiyer ise gelen müşteriden fiş talep etti.

Fişin olmaması kasiyer ve müşteri arasında gerginliğe sebep oldu.

Aldığı karpuzu iade etmek istedi, fişi olmayınca gerginlik çıkardı

Kasiyer, fiş olmadan iade alamayacağını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.

Olaya diğer müşteriler de dahil oldu ve duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Karpuzu iade etmek için markete gelen müşteri, diğer müşteriler tarafından tartaklandı.

Kocaeli'de markette şaşırtan kavga

Diğer müşteriler dövdü

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, iade için markete gelen müşterinin kasiyer ile konuştuğu, bir süre sonra diğer müşterilerin olaya dahil olduğu ve şahsı darbettiği görülüyor.