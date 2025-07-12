Yangın, Yeni Mahalle’de bir evin bahçesindeki otluk alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki 4 eve sıçradı. Bunlardan ikisinin metruk olduğu, diğer ikisinin ise ikamet olarak kullanıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın daha fazla yapıya sıçramadan söndürüldü.

Karabük Belediyesi'nden Açıklama

Karabük Belediyesi, Yeni Mahalle ve Çerçiler Mahallesi’nde eş zamanlı çıkan iki yangına 6 arazöz, 3 su tankeri ve 20 kişilik itfaiye ekibiyle müdahale edildiğini açıkladı. Müdahaleye KARDEMİR’e ait arazözler, Safranbolu Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil ekipleri de destek verdi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangın alanlarını yerinde inceleyerek çalışmaları koordine etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile birlikte birçok birim müdürü de müdahale sürecinde aktif rol aldı.

Yangınların çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün soğutma çalışmaları titizlikle sürdüğü belirtildi.