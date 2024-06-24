Kahramanmaraş'ın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Ali Kayası Cam Teras, bayram tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen cam teras, bayram tatili süresince yoğun ilgi gördü.

Bayram tatilinde binlerce turist, Ali Kayası Cam Teras'a akın ederek manzaranın keyfini çıkardı.

Ziyaretçiler, cam terasın üzerinden Kahramanmaraş'ın nefes kesen manzarasını izlerken unutulmaz anılar biriktirdi. Özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan cam teras, gün boyunca hareketliliğini korudu.