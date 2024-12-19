Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili karar açıklandı.

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, saldırgan Fatih Özkan’a 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, Özkan’ın yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaate varamadığı için cezasını ertelemedi ya da para cezasına çevirmedi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Maçın devre arasında deplasman tribünündeki Fenerbahçe taraftarlarının durumu hakkında bilgi almak için tribüne giden Ali Koç, dönüşte Göztepe tribünlerinden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu.

Bu sırada Göztepe'de görevli Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürüldü. Yere düşen Ali Koç ise ciddi bir yaralanma yaşamadı.

SALDIRGAN GÖZALTI VE EV HAPSİ ALMIŞTI

Olayın ardından Fatih Özkan gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Son olarak mahkeme, saldırgan Özkan’a yönelik hapis cezasının uygulanmasına karar verdi.